На Украине угрожают опубликовать компромат на ВСУ DM: сотрудница иностранного легиона Украины угрожала опубликовать компромат на ВСУ

Фото: МО Украины

Глава отдела по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмеше Файк заявила, что обладает компроматом на ВСУ, передает издание Daily Mail. По сведениям газеты, информация, которой обладает Файк, может «развалить» Вооруженные силы Украины. Также отмечается, что женщину неоднократно пытались отправить в отставку, но ей удавалось сохранить пост из-за угроз обнародовать дискредитирующие данные.

Если я начну говорить о том, что знаю, и обо всем, что я видела, о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла, — сказала Файк на аудиозаписи, которая была сделана без ее ведома.

Британские журналисты не сообщили, каким образом к ним попала данная запись. В DM подчеркивают, что Файк может рассказать о фактах коррупции, в которых также замешаны иностранные лица.

Ранее газета Washington Post заявила, что в рядах ВСУ сейчас воюют от одной до трех тысяч иностранных бойцов. Отмечается, что их число уменьшилось с прошлой весны. По данным издания, прошлой весной сообщалось о 20 тысячах солдат из 50 стран. Впоследствии большинство из них покинули Украину. Предполагается, что не все были готовы к реальным боевым действиям.