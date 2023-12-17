На Украине участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище «Украинская правда»: пикетчиков в поддержку ВСУ не пустили в укрытие на Украине

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники горсовета украинского Николаева не пустили участников акции в поддержку ВСУ в бомбоубежище во время воздушной тревоги, сообщает издание «Украинская правда». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности (ч. 1 ст. 135 УК Украины). Она предполагает до двух лет лишения свободы.

По данным издания, в акции принимали участие порядка 30 человек. Когда в городе объявили воздушную тревогу, сотрудники полиции порекомендовали им разойтись или спрятаться в бомбоубежище в горсовете, но пикетчиков туда не пустили — здание оказалось закрытым. Когда участникам акции удалось докричаться до охранника, он сказал, что тревогу уже отменили, и вновь закрыл дверь. Комментировать свои действия он отказался.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что угроза разрушения тоннелей киевского метро возникла по вине властей города. Он назначил заседание госкомиссии, на которой должен будет выступить мэр Киева Виталий Кличко. По словам Шмыгаля, Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение: он служит и транспортной артерией, и бомбоубежищем.

8 декабря несколько станций метро в Киеве затопило из-за разгерметизации. Подтопление привело к смещению грунта. Данное обстоятельство может привести к тому, что устойчивость сооружений будет нарушена и случится обвал. Городской совет сообщил о закрытии движения поездов между шестью станциями сроком на полгода.