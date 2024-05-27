На Украине театр отменил спектакли из-за мобилизации актеров «Страна.ua»: театр в Чернигове отменил спектакли из-за мобилизации актеров

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Черниговский драмтеатр временно закрыли из-за мобилизации почти всех мужчин-сотрудников, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на худрука украинского учреждения культуры Андрея Бакирова. Отмечается, что из организации призвали 34 сотрудника, в том числе семь актеров, двух звукооператоров, монтировщика и скрипача.

Сейчас все в таком шоковом состоянии. Забрали практически всех мужчин. Остались те, у которых по определенным причинам брони, также молодой актер, которому 24 года, кто-то учится, пенсионеры, — заявил Бакиров.

Военэксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что новая мобилизация, объявленная на Украине, позволит президенту Владимиру Зеленскому «наскрести» порядка 200–300 тысяч военнослужащих. По его словам, Киев будет призывать больных, инвалидов и чуть ли не стариков. При этом эксперт усомнился, что украинское командование успеет обучить новобранцев.

Издание «Страна.ua» ранее сообщило, что во всей Украине территориальные центры комплектования передали в полицию запросы на розыск 94,5 тысячи уклонистов. Больше всего обращений (38 282 заявления) подано за четыре месяца в Днепропетровской области. Найдено и доставлено в ТЦК лишь 5511 человек.