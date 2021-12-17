Украинцам выплатят по $37 за вакцинацию от коронавируса

На Украине стартовала программа, согласно которой каждому жителю страны, который пройдёт полную вакцинацию от коронавируса, выплатят по тысяче гривен ($37), передаёт ТАСС. На эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал, билет в театр или книги, а с 2022 года люди старше 60 лет смогут купить на них лекарства.

В народе это программа получила название «Вовина тысяча». Деньги нужно будет потратить в течение четырёх месяцев, иначе после этого срока они вернутся в государственный бюджет. Для получения выплаты необходимо до конца месяца подать заявку в приложении, затем в течение 10 дней деньги поступят на специальную карту «Дия», которая была разработана для оказания поддержки гражданам и бизнесу в период пандемии.

Как заверил президент Украины Владимир Зеленский, программа продлится до конца года и будет действовать в следующем году «не один месяц». По его словам, государство никого не оставит «без помощи и поддержки».

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон, предусматривающий выделение восьми миллиардов гривен из государственного бюджета на 2021 год для выплаты украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19. По его словам, это «позволит легче дышать гражданам и бизнесу».

Покрыть эти расходы украинские власти планируют за счёт поступления от налога на добавленную стоимость из ввезённых на территорию Украины товаров на более чем 10 млрд гривен.