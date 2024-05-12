На Украине стали принудительно мобилизовать водителей автобусов «Страна.ua»: водителей рейсовых автобусов начали массово задерживать на Украине

Фото: МО Украины

Водителей рейсовых автобусов начали задерживать и отправлять в территориальные центры комплектования (ТЦК) на Украине, сообщил Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на очевидца инцидента. По словам мужчины, военных не волновало, везли в это время людей или нет.

Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блок-посту потянули на ВЛК, — говорится в видеосообщении.

Собеседник канала «поблагодарил» президента Украины Владимира Зеленского за происходящее. Как признался мужчина, никто не будет плакать, когда украинский лидер уйдет с поста.

Ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что всем жителям страны пришло время мобилизоваться. «Приходит конец» спокойной жизни, которой жила часть населения государства, объяснил он.

До этого министр юстиции Украины Денис Малюська подчеркнул, что ВСУ могут пополниться 10–20 тысячами заключенных. В этом вопросе много нюансов и конкретных ситуаций, которые придется учитывать, признал он. При этом, по словам главы ведомства, отправить на фронт больше 20 тысяч находящихся под стражей не получится.

Кроме того, 9 мая Владимир Зеленский подписал принятые Верховной радой законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Оба статуса будут действовать еще 90 суток, следует из опубликованного документа.