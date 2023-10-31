На Украине стали меньше доверять Зеленскому КМИС: 22% украинцев не доверяют Зеленскому

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Граждане Украины стали меньше доверять единому новостному телемарафону «Единые новости» и президенту Владимиру Зеленскому. Согласно результатам социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), главе государства не верят 22% респондентов, что на 15% больше, чем в мае 2022 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте КМИС, телемарафону не доверяют 39% опрошенных, что более чем в три раза выше показателя мая 2022 года. Доля доверяющих «Единым новостям» упала с 69% до 48%. Опрос проводился с 30 сентября по 13 октября при участии 1,2 тысячи человек.

Президентский срок Зеленского истекает в мае 2024 года. Украинский лидер уже заявил, что очередные выборы главы государства состоятся и он снова намерен баллотироваться. При этом в 2019 году во время предвыборной кампании Зеленский обещал этого не делать. Вместе с тем по результатам опросов большинство граждан страны (64%) против проведения очередных выборов. Еще 36% украинцев считают, что у страны нет средств на избирательные мероприятия.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон также утверждал, что Зеленскому пора «убираться» из страны. Никсон заметил, что украинский президент неизбежно столкнется с большими неприятностями, поскольку повсеместно растет недовольство его действиями и решениями.