На Украине стабилизировали энергоснабжение после ракетных ударов Шмыгаль: на Украине стабилизировали энергоснабжение после ракетных ударов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Линии электропередач

На территории Украины стабилизировалось энергоснабжение после ракетных ударов, заявил 14 октября премьер-министр государства Денис Шмыгаль. По его словам, сделать это удалось еще накануне. Удары по украинской энергетической инфраструктуре со стороны ВС РФ наносились с 10 по 12 октября, передает РИА Новости.

Вчера нам удалось стабилизировать энергоснабжение по всей стране после атак 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей вчера уже не применялся. На данный момент наша энергосистема работает стабильно, — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр Украины сообщил, что обстрелы привели к заметным разрушениям, в связи с чем в настоящий момент пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена. Поэтому все еще актуальной остается просьба властей к жителям страны о добровольном ограничении потребления электроэнергии.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.

Президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.