На Украине сравнили потери ВСУ с числом погибших при землетрясении в Турции Министр обороны Украины: потери ВСУ не выше числа жертв землетрясений в Турции

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью испанской газете La Razon, что потери ВСУ в зоне проведения спецоперации не превышают по количеству число жертв недавних землетрясений в Турции. По последним официальным данным, при землетрясениях в Турции в начале февраля погибли более 50 тысяч человек.

У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции, — заявил Резников.

Резников добавил, что в ВСУ стараются сохранить жизни солдат.

Также глава украинского министерства посетовал на то, что европейские страны не выполняют в полной мере обещания по военной помощи и систематически с 2008 года придерживаются догмы не провоцировать Россию.

Ранее Резников сообщил, что Украина имела реальные шансы вступить в НАТО в 2008 году, однако против этого шага выступила действующий на тот момент канцлер Германии Ангела Меркель. По его словам, власти США и многих стран Европы высказывались за появление Украины и Грузии в рядах Альянса, но немецкий лидер смогла переубедить их.