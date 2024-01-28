На Украине спародировали «голую» вечеринку Ивлеевой Украинцы организовали «голую» вечеринку с матерными песнями на курорте Драгобрат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Жители Украины устроили «голую» вечеринку на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатье, сообщил в Telegram-канале местный журналист Виталий Глагола. На опубликованных в Сети кадрах танцует мужчина с длинным предметом одежды, похожим на носок, на половом органе, а другой гость исполняет песню с ненормативной лексикой.

Голая вечеринка на Драгобрате подрывает Сеть. <...> И к вокалистам, поющим в почти голом виде, и к песням с довольно странным смыслом — очень много вопросов, — написал Глагола.

Журналист уточнил, что мероприятие прошло в отеле «Рождество».

Похожее мероприятие состоялось в России в конце декабря 2023 года. Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева устроила «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор», на которой были замечены многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан и другие. После начавшегося скандала многие участники мероприятия извинились за произошедшее.

Ранее Билан, который после скандала с «голой» вечеринкой посетил ДНР и привез в регион гуманитарную помощь, появился в эфире российского телевидения. Певец стал участником музыкального шоу «Конфетка» на ТНТ, где исполнил песню «Проводница из Рязани».