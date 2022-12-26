На Украине создали банковскую сеть для работы в условиях блэкаута

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Национальный банк Украины (НБУ) и системно важные банки страны создали совместную сеть Power Banking из тысячи отделений, которые будут работать в случае длительных отключений света, сообщается на сайте НБУ. Они обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличности и дополнительный персонал.

В условиях блэкаута в отделениях сети Power Banking для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, а именно: получение наличных денег (в банкоматах или в кассе);платежи, перевод средств (в кассе или в терминалах самообслуживания); обмен валют (при наличии наличной валюты в кассе); консультации менеджеров по финансовым вопросам, — сказано в сообщении.

Кроме того, в отделениях сети введен банкоматный национальный роуминг. Благодаря этому деньги можно будет снять в банкомате любого банка сети.

Ранее глава энергохолдинга ДТЭК «Киевские региональные электросети» Максим Тимченко попросил украинцев продержаться еще 122 дня. Он пояснил, что гражданам Украины нужно дождаться прихода весны на фоне серьезных проблем с энергоснабжением. Тимченко убежден, что им удастся пережить эту зиму благодаря поставкам электрооборудования из-за рубежа.