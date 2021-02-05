На Украине создадут Центр противодействия дезинформации

https://static.news.ru/photo/c64e05ca-687f-11eb-96c9-96000091f725_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Министерства культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости создания Центра противодействия дезинформации. По его мнению, такой хаб позволит оперативно обрабатывать «манипуляции и фейки», которые запускает «страна-агрессор».

Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации — работу в этом направлении мы начнём с создания Центра противодействия дезинформации, — заявил Ткаченко в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, киевские власти не должны уподобляться России, которая прибегает к помощи ботов для противодействия фейкам. Ткаченко добавил, что презентация стратегии противодействия дезинформации состоится в марте текущего года.

Как сообщал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский в минувший вторник ввёл санкции сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца — депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. Попавшие под санкции телеканалы являются оппозиционными и ассоциируются с лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.