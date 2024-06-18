На Украине совершено покушение на беглого казахстанского оппозиционера «Страна»: в Киеве совершено покушение на казахстанского оппозиционера Садыкова

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В Киеве совершено покушение на оппозиционера из Казахстана Айдоса Садыкова, сообщает украинское издание «Страна». Отмечается, что он выжил, но находится в тяжелом состоянии. Уточняется, что киллер стрелял в голову своей жертве, используя глушитель.

Попытка убийства произошла в тот момент, когда оппозиционер вместе со своей женой подошли к автомобилю. Женщина не пострадала. Стрелка ищут.

Айдос Садыков проживает в Киеве с 2014 года, где получил официальный статус беженца. Он поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022 года и выступает с критикой властей, в том числе, за дружбу с Россией.

На родине он был объявлен в розыск за «разжигание социальной, национальной, родовой, сословной или религиозной розни». До этого отбывал два года в тюрьме за хулиганство, однако сам называл дело сфабрикованным и связанным с его политической деятельностью.

В начале июня в Москве был застрелен 35-летний бывший скейтбордист Константин Балишанский. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. Затем киллер скрылся с места преступления. На западе Москвы был объявлен план «Перехват», преступник оказал сопротивление при задержании и был ранен. Сейчас он в больнице в крайне тяжелом состоянии.