Стало известно о разрушительных взрывах в северном регионе Украины ОВА: инфраструктура пригорода Сум на севере Украины повреждена после взрывов

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Инфраструктура, расположенная в пригороде Сум на севере Украины, получила повреждения после взрывов. Как сообщила Сумская областная военная администрация в своем Telegram-канале, на месте идут работы. Подробности о поврежденных объектах не сообщаются.

На месте работают все необходимые службы, — говорится в сообщении.

1 мая сообщалось, что перебои со светом после сообщений о взрыве в Сумах возникли в нескольких городах региона. По данным украинских СМИ, электроснабжение частично отсутствовало в Ахтырке, Белополье и Лебедине.

Также, по данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, в шести регионах страны получили повреждения объекты генерации и передачи электроэнергии. Глава министерства отметил, что последствия уточняются, работа над их ликвидацией уже началась.

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале подтвердил, что в регионе есть пострадавшие объекты критической инфраструктуры, но не сказал сколько их. Все детали он пообещал обнародовать позже. Глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале также без подробностей сообщил о разрушениях энергетической инфраструктуры.

Ранее в Никополе Днепропетровской области Украины было повреждено административное здание, заявлял глава областного совета Николай Лукашук. Это произошло в результате взрыва, пояснил он. При этом чиновник не стал уточнять, о каком конкретно объекте идет речь. Другие подробности не приводятся.