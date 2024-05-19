На Украине сообщили об уроне инфраструктуре Херсонской области Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении припортовой инфраструктуры

В части Херсонской области, находящейся под контролем Украины, повреждена припортовая инфраструктура, заявил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По словам чиновника, урон был нанесен хозяйственным постройкам.

Были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, разбиты складское помещение, хозяйственные постройки, — написал он.

Ранее компания «Укрэнерго» предупредила жителей Полтавской и Харьковской областей о том, что 19 мая могут наблюдаться проблемы с подачей электричества в связи с аварийными отключениями. Отмечалось, в этих регионах будут проходить восстановительные работы на энергообъектах.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрыве на территории города Кривой Рог в Днепропетровской области. До этого местные жители слышали громкий звук.

Также глава городской военной администрации Славянска Вадим Лях ранее сообщил о серии взрывов в городе. Он уточнил, что инцидент произошел около 11:00 в микрорайоне Черевковка, в результате происшествия, по его словам, никто не пострадал.