На Украине сообщили об уничтожении энергообъекта, питавшего две области В «Укрэнерго» сообщили об уничтожении энергообъекта, питавшего Херсонскую и Николаевскую области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине был уничтожен энергообъект, который снабжал электричеством жителей Херсонской и Николаевской областей, заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По его словам, разрушенными оказались два автотрансформатора.

Практически уничтожен энергетический объект, который обеспечивал энергоснабжение всего правобережного Херсонщины и значительной части Николаевской области. Его больше не существует. Взорваны два автотрансформатора, каждый весом 250 тонн. Зал релейной защиты, компрессорная, аккумуляторная <...> были дополнительно расстреляны и разбиты, — написал он.

Глава правления «Укрэнерго» подчеркнул, что компания уже заказала в Польше и Франции необходимое для возобновления подачи электроэнергии оборудование. Оно должно быть поставлено на территорию Украины в ближайшее время.

ВС РФ наносят удары по объектам украинской критической инфраструктуры с 10 октября, после взрыва на Крымском мосту. В Москве заявили, что за терактом стоит Киев.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили о повреждениях на одном из ключевых объектов энергетики Украины. ЧП произошло на прошлой неделе, однако ситуация с энергоснабжением закрепленных за данным объектом областей до сих пор остается сложной.

По данным «Укрэнерго», плановые и аварийные отключения применяются в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, а также в Полтавской областях. Веерные отключения электроэнергии наблюдались на Украине 9, 10 и 11 ноября.