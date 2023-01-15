На Украине сообщили об огромном дефиците электроэнергии Глава YASNO ДТЭК Коваленко: на Украине наблюдается огромный дефицит электроэнергии

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В энергетической системе Украины в настоящее время наблюдается огромный дефицит генерации. Такая картина сложилась после ударов по объектам энергетики, которые были нанесены ВС РФ 14 января. Об этом сообщил в своих социальных сетях генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко.

Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромный. Ряд ТЭС не работают из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока еще слишком рано. Как долго будут продолжаться ремонты, пока неизвестно, — написал он.

Глава компании подчеркнул всю серьезность сложившейся ситуации и добавил, что «Укрэнерго» значительно ограничила объемы потребления энергии по всей стране.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по системе управления ВСУ и объектам энергетики Украины. Это произошло 14 января. Все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

Также стало известно, что Одессе приостановлена работа электротранспорта из-за уменьшения лимитов на электроэнергию. Кроме того, коммунальщики рассказали об экстренных отключениях электричества в регионе из-за ракетных обстрелов. По мнению специалистов, данные меры помогут избежать значительных повреждений в работе электросети.