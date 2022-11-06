На Украине сообщили об обстреле Запорожья Советник главы МВД Украины Геращенко: в Запорожье возник пожар после обстрела

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Запорожье, Украина

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Запорожье, остающийся под украинским контролем, попал под обстрел. Сославшись на слова секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, он в Telegram отметил, что в городе после взрыва возник пожар.

Как уточнил секретарь горсовета, на месте взрыва возник пожар. Соответствующие службы уже работают в районе обстрела. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется, — подчеркнул советник.

Сообщение о ракетном ударе по городу подтвердил также глава подконтрольной Украине Запорожской областной администрации Александр Старух.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли село Гуево. По его словам, повреждены дома и хозпостройки, линия энергоснабжения, обошлось без потерь. На место выехали ремонтные бригады.