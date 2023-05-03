На Украине сообщили об обстреле нефтебазы в Кировоградской области Кировоградская ОГА сообщила об обстреле нефтебазы в Кропивницком

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Нефтебаза в городе Кропивницкий Кировоградской области подверглась массовым обстрелам, сообщил в Telegram глава местной облгосадминистрации Андрей Райкович. По его словам, в сторону нефтебазы летели как ракеты, так и дроны. На объекте произошел пожар, однако никто не пострадал.

В Кировоградской области есть прилеты. Около трех утра сразу три шахеда «Герань-2» атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждении уточняется, — написал Райкович.

В ночь на 1 мая по всей Украине звучала воздушная тревога. Издание «Русская Весна» сообщило, что от 14 до 16 стратегических бомбардировщиков взлетели с российских авиабаз и направились в сторону Украины. По информации канала, их задачей было нанесение предупредительных ударов по украинским объектам перед возможным контрнаступлением ВСУ.

30 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ и Южной группировки войск взяли под контроль еще четыре квартала в западной части Артемовска. Он добавил, что за сутки в районе города авиация совершила четыре вылета, а артиллеристы выполнили 61 огневую задачу.