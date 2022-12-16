На Украине сообщили об экстренных отключениях света по всей стране Офис Зеленского: экстренные аварийные отключения света вводят по всей Украине

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По всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света, сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в Telegram. Он призвал население страны отнестись с пониманием к отключениям электроэнергии и перепадам подачи воды и тепла.

В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины по всей стране вводятся экстренные аварийные отключения света, — написал Тимошенко.

Утром 16 декабря прогремели взрывы в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре и Запорожье, а также в Киевской, Харьковской, Полтавской, Николаевской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе остановлено движение на всех линиях метро. Он также отметил, что во всех районах столицы наблюдаются перебои с водоснабжением. Мэр призвал жителей запасаться технической и питьевой водой.

Издание «Страна.ua» пишет, что в Днепропетровске после ракетных ударов полностью остановились метро и электротранспорт, включая трамваи и троллейбусы. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий заявил, что в городе пропали свет и отопление. Он призвал всех жителей закрыть окна, чтобы сохранить тепло в помещениях.