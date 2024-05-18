На Украине сообщили о взрыве в Кривом Роге Телеканал «Общественное»: взрыв прогремел в Кривом Роге

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Украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрыве на территории города Кривой Рог в Днепропетровской области. На данный момент неизвестно, что послужило его причиной и есть ли пострадавшие. Отмечается, что местные жители слышали громкий звук.

В Кривом Роге был слышен звук взрыва, — говорится в сообщении.

Ранее глава городской военной администрации Славянска Вадим Лях сообщил о серии взрывов в городе. Он уточнил, что инцидент произошел около 11:00 в микрорайоне Черевковка, в результате происшествия, по его словам, никто не пострадал.

До этого стало известно, что в ночь на 18 мая в Одесской области были поражены логистические центры Вооруженных сил Украины. Минобороны России информацию не комментировало.

В Минобороны России также ранее сообщили, что за неделю российская армия нанесла 28 групповых ударов по объектам ВСУ в зоне СВО. Применялось высокоточное оружие и БПЛА. Их целью были командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего противника.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев до этого сообщал о серии ударов российской армии по складам ракетного топлива Павлоградского химического завода, расположенного в Днепропетровской области Украины. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.