На Украине сообщили о взрывах в нескольких регионах Украинские власти рассказали, что в нескольких регионах прогремели взрывы

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Журналисты украинского издания Klymenko Time сообщили о взрывах на территории Винницкой и Полтавской областей Украины. Кроме того, появилась информация о работе ПВО в нескольких регионах страны. В частности, речь идет о Киевской области. Менее часа назад во всех регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Сообщают о взрывах в Полтавской области. Взрывы в Винницкой области. Предварительно — ПВО, но информация требует подтверждения, — пишут журналисты.

Отмечается, что ПВО сработало на территории не только Киевской, но и Днепропетровской области. Кроме того, информацией поделился народный депутат Алексей Гончаренко. В своем Telegram-канале он сообщил о работе ПВО в Полтавской и Кировоградской областях.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе зафиксированы два прилета и удар по объекту критической инфраструктуры. Пока неизвестно, о каком именно объекте идет речь. Также украинские СМИ пишут, что в пригородах столицы пропала вода.

30 октября в Запорожье были слышны звуки взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога, сообщили украинские журналисты.