Взрывы прогремели в нескольких областях Украины Взрывы прогремели в Хмельницкой, Николаевской и Днепропетровской областях Украины

Фото: t.me/khmelnytskaODA

Губернатор Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил о взрывах в регионе. В своем Telegram-канале он призвал жителей оставаться в укрытиях. Кроме того, звуки взрывов прозвучали в Николаевской и Днепропетровской областях.

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале сообщил о работе ПВО. Кроме того, глава региона опубликовал фото, на котором, предположительно, видно часть сбитой ракеты.

В Telegram-канале компании ДТЭКВ при этом сообщается, что в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях начали экстренно отключать электричество. По данным украинских СМИ, аналогичные меры приняты и в Николаевской области.

В конце прошлой недели украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде городов, в том числе в Киеве, Харькове, Кременчуге, а также Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.