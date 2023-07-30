На Украине сообщили о взрывах в Херсоне «Зеркало недели»: взрывы прогремели в подконтрольном Украине Херсоне

Фото: МО Украины

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание «Зеркало недели». В Херсонской области объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Херсон ... сообщают о взрывах, — подчеркивается в сообщении.

Издание отмечает, что Воздушные силы Украины объявили об угрозе использования в регионе ударных беспилотников. Сигналы тревоги ночью также прозвучали в Днепропетровской и Николаевской областях. В Днепропетровской области работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером 29 июля воздушная тревога объявлялась в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Первые сигналы тревоги прозвучали в 21:24 по местному времени. По информации воздушных сил Украины, в регионах, где была объявлена воздушная тревога, существовала угроза ракетного удара.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары «умными бомбами» по целям в Бериславском районе Херсонской области. По информации канала, в 74 км от центра региона украинские силы размещали свои резервы, технику и склады боеприпасов.