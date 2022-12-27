На Украине сообщили о стрельбе на акции протеста в столице Страна.ua: в Киеве открыли стрельбу на акции протеста из-за отключения электричества

Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о том, что во время акции протеста в Киеве произошла стрельба. Жители города в ходе акции жаловались на отключение электричества в жилом комплексе.

По информации СМИ, прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелков. Их личности и причины инцидента не озвучиваются.

Перед инцидентом издание сообщало о том, что жители одного из ЖК в Киеве вышли на акцию протеста и заблокировали дорогу по причине отключения электричества. Сообщается, что это произошло из-за долгов застрощика перед компанией ДТЭК.

Ранее бывший советник президента Украины экономист Олег Соскин заявил, что Киев превращается в город-призрак. По его словам, это происходит из-того, что оттуда массово уходят люди, у которых нет своего жилья.

Американское издание Newsweek со ссылкой на данные НКО Mercy Corps в свою очередь предположило, что энергетическая инфраструктура Украины может перестать работать уже к католическому Рождеству. Издание отметило, что в перспективе отключения электричества в стране могут длиться уже не часами и днями, а целыми неделями.