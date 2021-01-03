На Украине сообщили о срыве контракта по вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/f963380a-4dd0-11eb-b550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ios/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19, которые ей обошлись бы дешевле минимум на один доллар за дозу.

Об этом рассказал генеральный директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов.

По его словам, по состоянию на 18 декабря 2020 года с несколькими производителями вёлся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Позднее министр здравоохранения Максим Степанов «вдруг сообщает» премьеру, что страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, поскольку госпредприятие требует банковскую гарантию на предоплату.

Премьер-министр, восприняв информацию как тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности, и поручил работать с рынком исключительно через минздрав. Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться в минздраве, — написал Жумадилов в Facebook.

По его мнению, министр выдал это требование к поставщикам «как угрозу срыва» то ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить госпредприятие от прямых переговоров.

Жумадилов также отметил, что «пока для заказа российского продукта, в сегменте которого есть более дешёвые, более эффективные, надёжные вакцины, нет никаких рациональных оснований».

Ранее главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что разрешит использование в стране только тех вакцин от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований, а у «Спутника V» они якобы завершатся лишь в конце 2021 года. Председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий добавил, что закон не позволяет регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жёсткой регуляторной политикой, в частности США.

Замминистра отметил, что по имеющейся у него информации, третий этап испытаний «Спутника V» будет завершён в декабре 2021 года, писал NEWS.ru.