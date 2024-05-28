«Укрэнерго»: на Украине не осталось ни одной неповрежденной ТЭС

Фото: ГС ЧС Украины

На Украине не осталось ни одной целой теплоэлектростанции, заявил член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко в интервью изданию «Апостроф». По его словам, ограничение потребления станет частью жизни страны.

Было уничтожено более восьми гигаватт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе. В энергосистеме пока не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или вовсе разрушена. Понесла большие потери и гидроэнергетика. Две электростанции полностью не работают, — сказал Бойко.

Украинские Telegram-каналы утром 11 апреля распространили информацию об ударе по Трипольской ТЭС, в результате которого станцию охватил пожар. Очевидцы опубликовали видео из окна многоэтажного дома с видом на полыхающее строение. На кадрах видно, что ТЭС получила существенные повреждения, вся ее территория в огне.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что вся энергетическая инфраструктура Харькова была уничтожена еще в марте текущего года. По его словам, ситуация с электроэнергией в городе остается крайне напряженной.

Градоначальник отметил, что после уничтожения всей энергоинфраструктуры город «живет по графикам отключения электроэнергии». По его словам, у большинства харьковчан отсутствует электричество примерно по четыре часа в сутки.