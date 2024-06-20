На Украине сообщили о серьезном повреждении теплоэлектростанции «ДТЭК»: украинская ТЭС получила серьезные повреждения

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Украинский энергетический холдинг «ДТЭК» сообщил о серьезном повреждении оборудования на одной из своих тепловых электростанций. На месте проводятся восстановительные работы, уточнили в компании.

Серьезно повреждено оборудование станции. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки, — говорится в сообщении.

Кроме того, украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о повреждениях вследствие прилетов по объектам энергоинфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. Также урон получило оборудование в подконтрольной ВСУ части ДНР.

До этого глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что графики отключения электроснабжения на Украине ужесточатся. По его словам, усиленный режим продлится месяц или полтора. Отключения могут быть в вечерние часы, уточнил он. Как отметил глава компании, это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.

Кудрицкий также отмечал, что «Укрэнерго» не сможет восстановить к зиме все электростанции. Часть энергоблоков на них полностью или на долгий период утрачена. Глава компании подчеркнул, что считает «стратегически важным» переход на децентрализованную систему генерации. По его мнению, по Украине следует построить сотни небольших электростанций.