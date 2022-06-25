На Украине сообщили о применении РСЗО HIMARS в Донбассе

Фото: U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже используются в боях в Донбассе, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в соцсетях. Главком также опубликовал видео запуска ракет с установки.

Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели, — подписал видео Залужный.

Ранее сообщалось, что Белый дом передал Киеву 126 гаубиц и 260 тысяч снарядов к ним, пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц. В статье уточняется, что столько боеприпасов Россия тратит примерно за пять дней.

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что оружие и боеприпасы, поставляемые западными странами на Украину, будут уничтожены Россией. По мнению экс-разведчика, средства, которые Вашингтон выделил на поддержку Киева, могли бы быть потрачены на решение внутренних американских проблем.