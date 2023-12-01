На Украине сообщили о прилетах по херсонским заводам Глава ОВА в Херсоне сообщил об ударах по территории заводов

Фото: МО РФ

За минувшие сутки на Украине зафиксировано свыше 90 прилетов, сообщил глава областной военной администрации в Херсоне Александр Прокудин в Telegram-канале. По его словам, часть ударов пришлась на заводы и предприятия в Херсоне, находящиеся под контролем Киева. Всего было выпущено 528 снарядов, уточнил он.

За минувшие сутки противник совершил 91 обстрел, выпустив 528 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации и БПЛА, из них — 7 Shahed. По городу Херсон враг выпустил 27 снарядов <...> Попали на <...> территорию заводов и предприятий в Херсоне, — сообщил Прокудин.

Ранее глава херсонской ОВА уже сообщал о прилетах по заводу. Он уточнил, что территория региона была обстреляна 48 раз за сутки. Воздушная тревога в городе и области при этом не объявлялась.

Ранее командир подразделения группировки войск «Днепр» сообщил, что российские военные на Херсонском направлении в рамках психологического воздействия на противника применили специальный акустический комплекс «Языковед». Он предназначен для проведения звуковещания. Командир объяснил, что российские бронеавтомобили выдвигаются на передовую, там включают комплекс «Языковед», и он вещает в красной зоне противника, которому предлагается сдаться в плен.