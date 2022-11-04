На Украине сообщили о пожаре в сервисном центре ДТЭК «Страна.ua»: в сервисном центре энергетической компании ДТЭК возник пожар

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В сервисном центре энергетической компании ДТЭК в Киеве возник пожар, сообщает украинское издание «Страна.ua». Официальной информации на данный момент нет.

Сообщают о пожаре в сервисном центре ДТЭК в Киеве, — говорится в сообщении.

Утром 4 ноября в ДТЭК сообщили об экстренных отключениях света по городу. В компании подчеркнули, что составленные ранее графики отключений не действуют.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявил, что без света остались почти полмиллиона потребителей. Он назвал ситуацию сложной и призвал жителей города экономить электричество.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране в результате обстрелов разрушена треть электростанций. По его словам, это привело к массовым перебоям с электроэнергией. Замглавы офиса Зеленского Кирилл Тимошенко предупредил сограждан о возможных веерных отключениях электроэнергии и призвал к ее экономии, а также заявил, что украинцам следует готовиться к «действительно тяжелой зиме».

Позднее Кличко обратился к странам Запада с просьбой предоставить Украине одеяла, зимнюю одежду и генераторы. По его словам, предстоящая зима станет для украинцев «огромным испытанием».