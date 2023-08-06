На Украине сообщили о повторном ударе по аэродрому ВСУ в Староконстантинове

Фото: wikipedia.org/ Mike Freer/Global Look Press

Telegram-канал «Военная хроника» написал, что украинские мониторинговые каналы сообщают о повторном ударе по аэродрому ВСУ в Староконстантинове. По его данным, взрывы не прекращаются уже 40 минут. Местные власти и Минобороны России пока не комментировали ситуацию.

Канал написал, что вероятнее всего, удар пришелся на склад с боеприпасами или взрывчаткой. В результате атаки слышны мощные повторные детонации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ, на которых хранилась западная техника. В Хмельницкой области были уничтожены склады с авиационным топливом. В ведомстве отметили, цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены. В МО отметили, что в течение суток Вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях.

Газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что ВСУ в рамках наступления задействовали некоторые резервы на Южном направлении. До этого появилась информация, что в ходе атак ВСУ потеряли почти пятую часть снаряжения, полученного Киевом от стран НАТО.