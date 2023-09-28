На Украине сообщили о повреждении ТЭС «Укрэнерго»: на юге Украины повреждена ТЭС

Фото: МО Украины

Тепловая электростанция получила повреждения на юге Украины, сообщила в соцсетях национальная энергетическая компания «Укрэнерго». О том, где расположена станция, данных нет. В компании отметили, что ТЭС была повреждена в результате массированного обстрела.

Получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе, — говорится в сообщении.

28 сентября стало известно, что несколько взрывов прогремело в Николаевской и Одесской областях. Местные власти объяснили звуки взрывов работой систем противовоздушной обороны. Согласно данным онлайн-карт Министерства цифровой трансформации Украины, в этих регионах была объявлена воздушная тревога.

Ранее директор национального Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что полностью восстановить энергосистему страны к новому отопительному сезону почти невозможно. По его мнению, восстановить удастся не более 15%.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Telegram-канале, что «Укрэнерго» выполнила порядка 60% запланированных работ по восстановлению сетей, также ведется ремонт ТЭЦ. Кроме того, по словам главы кабмина, в украинских хранилищах к концу июля было накоплено более 11,5 млрд кубометров газа.