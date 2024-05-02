На Украине сообщили о повреждении почтовых складов после взрывов в Одессе ГСЧС Украины: склады почтовой службы получили повреждения после взрывов в Одессе

Фото: МЧС Украины

Складские помещения «Новой почты» получили повреждения после взрывов в Одессе, сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины. По ее данным, которые приводит агентство УНН, на месте вспыхнул мощный пожар, возгорание уже ликвидировано. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

На месте вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали пожарные, — сказано в заявлении ГСЧС.

По информации Telegram-канала Mash, склады «Новой почты» Вооруженные силы Украины использовали для военной логистики, а также хранения техники и боеприпасов. Со слов очевидцев, было минимум два прилета ракет.

Ранее глава Днепропетровского областного совета Украины Николай Лукашук сообщил о повреждении административного здания в Никополе. По его словам, это произошло в результате взрыва. При этом чиновник не стал уточнять, о каком именно объекте идет речь.

До этого сообщалось о ликвидации майора ВСУ Игоря Безсонова при ударе российских военных по Одессе. Согласно информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», атака была совершена по штабу украинского командования «Юг». Минобороны РФ информацию не комментировало.