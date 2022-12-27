На Украине сообщили о повреждении 702 объектов критической инфраструктуры МВД Украины: с начала года в стране повреждено 702 объекта критической инфраструктуры

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что российские удары повредили 702 объекта критической инфраструктуры в стране. Он уточнил, что в первую очередь речь идет о газопроводах и электроподстанциях. Слова чиновника прозвучали в эфире телемарафона «Рада», их приводит РИА Новости.

В целом на данный момент мы имеем информацию более чем о 35 тысячах поврежденных объектов вследствие российских атак, — отметил Енин.

В свою очередь заместитель главы администрации Киева Петр Пантелеев рассказал, что украинская столица в течение зимы будет жить в режиме экстренных отключений электроснабжения. Стабилизировать напряжение в электросетях не получается уже больше недели.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что без электричества в стране остаются около девяти млн человек.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.