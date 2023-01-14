На Украине сообщили о поражении объектов энергоинфраструктуры Минэнерго Украины: объекты энергоинфраструктуры поражены в нескольких областях

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Объекты энергетической инфраструктуры были поражены в пяти областях Украины и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко в соцсетях. Он отметил, что в большинстве регионов страны вводятся аварийные отключения электричества.

Прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. Следующие дни будут тяжелыми, — написал Галущенко.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. По данным СМИ, взрывы прогремели в Николаевской и Одесской областях. Глава Одесской облгосадминистрации Виталий Ким призвал местных жителей перейти в укрытия. ПВО работали и над Киевской, Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Хмельницкой областями, а также над Кривым Рогом, Харьковом и Днепром.

Кроме этого, утром украинские власти и СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. По словам главы Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебы, в регионе загорелся один из объектов критической инфраструктуры. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил эту информацию.