На Украине сообщили о новых взрывах в Киеве

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские средства массовой информации сообщили о взрывах, прогремевших в Киеве. По данным агентства УНИАН, в столице страны снова сработала система противовоздушной обороны.

Сообщают, что в Киеве снова сработала система ПВО, — написали в Telegram-канале агентства.

О новых взрывах в украинской столице также сообщили в Telegram-канале «Украина труха».

18 октября Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что на всей территории Украины, находящейся под контролем Киева, была объявлена воздушная тревога. Утром местные СМИ написали об обстрелах в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Житомирской областях Украины. По словам авторов публикаций, основными целями являлись объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Он отметил, что частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.