На Украине сообщили о новых взрывах в Черкасской области Украинский депутат Гончаренко сообщил о новых взрывах в Черкасской области

Фото: Anatolii Siryk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале о взрывах в Черкасской области. Также взрывы произошли на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией, рассказали РИА Новости местные жители.

Черкасщина — взрывы! — написал Гончаренко.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже в СМИ появилась информация, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.