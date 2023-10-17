На Украине сообщили о гибели опытного полковника ВСУ Нацгвардия Украины сообщила о гибели полковника ВСУ Приймаченко в ДНР

Национальная гвардия Украины в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) сообщила о гибели командира 1-го отряда специального назначения ЦСН «Омега» полковника ВСУ Андрея Приймаченко. В ведомстве уточнили, что старший офицер скончался при выполнении боевого задания на территории ДНР.

Нацгвардия отдала должное полковнику Андрею Приймаченко. <...> Андрей Приймаченко погиб при выполнении задания в Донецкой области. <...> Искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении Нацгвардии.

В ведомстве рассказали, что Приймаченко воевал на территории Донбасса с 2014 года. После начала СВО он выполнял боевые задачи в Киеве, Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках.