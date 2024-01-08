Стало известно о гибели украинского пилота МиГ-29 «Страна.ua»: погиб украинский пилот МиГ-29 с позывным Голубой Шлем

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Украинский пилот МиГ-29 с позывным Голубой Шлем погиб при совершении полета, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщения в социальных сетях. По неподтвержденным данным, погибшего звали Владислав, ему было 23 года.

На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным Blue Helmet (Голубой Шлем), — говорится в публикации.

Обстоятельства смерти пилота не раскрываются. Однако неофициально это связывают с сообщением Министерства обороны РФ об уничтожении украинского МиГ-29 в декабре 2023 года.

29 декабря в российском оборонном ведомстве заявили, что авиация и средства ПВО сбили 10 самолетов и два вертолета воздушных сил Украины, в том числе один МиГ-29, три Су-27, три Су-24, три Су-25 и вертолеты Ми-8.

Ранее сообщалось, что в первые дни СВО на аэродроме в Гостомеле Киевской области был уничтожен самый крупный грузовой самолет в истории с грузоподъемностью до 253,8 тонн — Ан-225 «Мрия». Позже генеральный директор ГП «Антонов» Евгений Гаврилов заявил, что на Украине построят новый самолет «Мрия», работы в настоящее время ведутся в секретном месте. Глава компании отметил, что второй Ан-225 будет отстроен с помощью новых деталей, а также с использованием частей сгоревшей машины.