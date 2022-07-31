Зеленский предупредил о двукратном падении урожая из-за боевых действий

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Боевые действия на Украине могут привести к двукратному падению урожая в стране, заявил в Twitter президент Владимир Зеленский. Он отметил, что сейчас главной задачей является предотвращение глобального продовольственного кризиса. Глава государства добавил, что Киеву удается находить альтернативные пути для экспорта зерна.

Украинский урожай в этом году может быть вдвое меньше. Наша главная цель — не допустить глобального продовольственного кризиса, вызванного боевыми действиями. Для поставок зерна мы пока находим альтернативные способы доставки, — написал президент.

22 июля Украина, Турция и ООН подписали в Стамбуле соглашение об экспорте зерна. Украинская сторона будет осуществлять контроль за портами Одесса, Черноморск и Южный. Они будут закрыты для судов, не связанных с перевозкой зерна или удобрений.

Согласно информации источника ТАСС, соглашение по зерновому коридору позволит осуществить поставку не менее 25 млн тонн зерна на мировой рынок продовольствия. Собеседник агентства подсчитал, что в украинских портах заблокировано около 80 судов с зерном на борту.