На Украине заявили о блокировке движения 218 судов в рамках зерновой сделки Украинские власти заявили о блокировке движения 218 судов, участвующих в зерновой сделке

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Погрузка зерна на корабль

Украинское Министерство инфраструктуры сообщило в Telegram-канале, что движение 218 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано. В ведомстве отметили, что корабли не получили разрешений от общего координационного центра на безопасное прохождение «зернового коридора».

В связи с тем, что украинская сторона по состоянию на 30 октября не имеет разрешений от общего координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций, 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что 101 пустое судно ждет инспекцию на вход в украинские порты, 22 — выхода из портов, 95 судов с продукцией — инспекцию для отправления к конечному потребителю.

29 октября Россия объявила о приостановке своего участия в зерновой сделке на неопределенный срок. Основанием для этого послужила атака украинских воздушных и морских беспилотников на Севастополь.

В Минобороны Турции подтвердили, что с 29 октября суда с Украины в рамках «зернового коридора» выходить не будут. Всего с начала действия коридора в нуждающиеся страны доставлено 9,3 млн тонн зерна, заявили в Анкаре. Российский персонал, работающий в координационном центре в Стамбуле, продолжит оставаться там.