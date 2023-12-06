На Украине сообщили, кто стоит за ликвидацией Кивы «Украинская правда»: ликвидация Кивы — дело рук СБУ

Фото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Илья Кива

Убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, вероятно, организовала Служба безопасности Украины, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе. По словам собеседников издания, Кива был убит из стрелкового оружия.

По информации от источников, устранение топового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы — спецоперация СБУ, — пишет издание.

Ранее сообщалось, что сегодня, 6 декабря, в Московской области обнаружено тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. По данным СМИ, на место прибыли сотрудники экстренных служб. Уточнялось, что тело украинского политика найдено в Одинцово, обстоятельства и причины его смерти пока не называются.

Экс-депутат неоднократно выступал с критикой и обвинениями в адрес действующего руководства Украины. Так, в начале года Кива заявлял, что президент Владимир Зеленский планирует ликвидацию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. А когда в ноябре стало известно о смерти помощника Залужного Геннадия Частякова, Кива заявил, что это был «привет» от украинского лидера главнокомандующему.

Как сообщалось ранее, Киву заочно приговорили на Украине к 14 годам тюремного заключения с конфискацией имущества за госизмену. Кроме того, бывшего депутата Рады признали виновным в призывах к смене конституционного строя. Кива находился в России, его объявили в международный розыск.