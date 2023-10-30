На Украине сообщили, что ВС России пошли в атаку под Артемовском Сырский: российская армия перешла к активным действиям под Артемовском

Фото: МО РФ

Российская армия перешла к активным наступательным действиям под Артемовском, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в интервью «Интерфакс-Украина». По его словам, ВС РФ используют на этом участке линии соприкосновения десантные подразделения.

В районе Артемовска армия России существенно усилила свою группировку и перешла от обороны к активным действиям, — сказал он.

Военкор Александр Сладков написал до этого, что для ВСУ важно убивать русских, а не удерживать территории и линии фронта. По его словам, Киеву платят за эту позицию. Журналист пришел к такому выводу после прослушивания комментариев украинских военкоров по ситуации в зоне СВО.

Он также отметил, что украинские военкоры называют своих врагов русскими, но при этом сами говорят на русском языке. По его словам, украинская сторона называет целями в конфликте «действия на истощение». Корреспондент отметил, что на Украине сейчас остаются около 15 млн граждан. В связи с этим он задался вопросом, каким образом ВСУ хотят «истощить» Россию, где проживает 150 млн человек.

Украинские военкоры считают удачными даже бои под Артемовском, которые обернулись для ВСУ большими потерями и потерей города, добавил он. По словам Сладкова, украинцы аргументируют это тем, что в попытках удержать Артемовск ВСУ «уничтожили» бойцов ЧВК «Вагнер».