На Украине сообщили, что Россия заблокировала все порты страны Гуменюк: Россия блокировала все украинские порты после выхода из зерновой сделки

Фото: Chen Junfeng/Xinhua/Global Look Press

Россия фактически блокировала все украинские порты после выхода из зерновой сделки, заявила изданию Le Monde представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, через два-три месяца у Украины может не остаться никаких портов.

Российские военные также восстановили блокаду украинских портов после отказа от зерновой сделки, — сказала она.

Военная разведка Великобритании ранее сообщила, что Россия планирует приступить к черноморской блокаде Украины. По данным британских военных, патрульный корабль «Сергей Котов» вышел в южную часть Черного моря для патрулирования судоходного пути между Босфором и Одессой. Разведка полагает, что корабль войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые направляются на Украину.

Представители Министерства обороны России ранее заявили, что ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль «Сергей Котов» двумя безэкипажными катерами. Боевое столкновение произошло в 370 километрах к юго-западу от Севастополя. Аппараты уничтожены штатным оружием, пострадавших в результате инцидента нет. Корабль продолжил выполнение поставленных командованием Черноморского флота задач.