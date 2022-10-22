Офис Зеленского: 1,5 млн украинцев остались без света и-за обстрелов Офис Зеленского: почти 1,5 миллиона абонентов остались без света в шести областях Украины из-за обстрелов

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Почти 1,5 миллиона абонентов остались без света в шести областях Украины после ударов 22 октября, сообщил в Telegram замглавы офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. По его сведениям, отключения произошли в Хмельницкой, Николаевской, Волынской, Черкасской, Ровенской и Одесской областях.

В результате ракетных ударов в области отключено 672 тысячи абонентов, в Николаевской — 188 400, в Волынской области — 102 тысячи, в Черкасской — 242 тысячи, в Ровенской — 174 790 и в Одесской — 10 500, — написал Тимошенко.

Масштаб повреждений в результате утренней атаки 22 октября по объектам энергетики сопоставим или может превышать последствия атаки 10–12 октября, сообщили в «Укрэнерго». В компании отметили, что из-за повреждений фиксируются отключения света в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.