На Украине сочли, что Галкин не представляет угрозы Галкина исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского артиста и телеведущего Максима Галкина из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. На данный момент в черном списке числятся 209 человек.

Галкин был включен в перечень 3 ноября 2021 года по представлению Службы безопасности Украины.

Сам артист продолжает туры по Израилю, где собирает аншлаги. На своих концертах юморист высмеивает российскую политику, телеведущих и самих россиян.

Ранее ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев раскритиковал Галкина, который заявил, что всегда был независимым и якобы никогда не получал денег от российских властей. Журналист припомнил артисту «работу на госканале и корпоративы „Газпрома“». Телеведущий поинтересовался, где была принципиальность Галкина, «если уж он так против государства».

Ранее Министерство культуры Украины предложило ввести санкции против 47 российских артистов, включая певца Николая Баскова и рэп-исполнителя Тимати. В черный список также попали Дима Билан, Полина Гагарина, Олег Газманов, Денис Устименко-Вайнштейн (Джиган), Лариса Долина, Сергей Жуков, Григорий Лепс, Николай Расторгуев и другие артисты.