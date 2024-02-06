На Украине снова продлили мобилизацию Верховная рада Украины продлила мобилизацию и военное положение до 13 мая

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Вооруженные силы Украины

Депутаты Верховной рады приняли законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине на 90 дней — до 13 мая, сообщил в Telegram-канале депутат местного парламента Ярослав Железняк. По его словам, соответствущие предложения внес президент Владимир Зеленский.

Парламент утвердил указ президента <...> о продлении действия военного положения. За [проголосовали] 335 [депутатов]. С 14 февраля 2023 года на 90 дней. Соответственно, до 13 мая 2024 года. Также Рада утвердила указ президента <...> о продлении мобилизации, — сказал депутат.

Зеленский внес законопроекты на рассмотрение Рады 5 февраля. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала закон о мобилизации «планом по ликвидации нации», который «внес страх, хаос и агрессию в травмированное украинское общество». Политик пообещала «очистить» документ от всякого насилия по отношению к гражданам Украины.

Ранее депутат Верховной рады от партии президента Украины «Слуга народа» Игорь Кривошеев посоветовал «переплыть Тису» украинцам, которые ищут способ избежать мобилизации. По его словам, еще одним вариантом для уклонения от призыва может стать получение другого гражданства. Кривошеев добавил, что если потребуется, он сам будет готов отправиться на фронт, чтобы примкнуть к рядам ВСУ в зоне боевых действий.