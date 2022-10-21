На Украине силовики начнут контролировать экономию электроэнергии В Кривом Роге на Украине силовики начнут контролировать выполнение режима экономии электроэнергии

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В каждом районе Кривого Рога будут созданы группы силовиков, которые будут отвечать за контроль соблюдения правил режима экономии электричества, заявил глава городской военной администрации Александр Вилкул. Он уточнил, что представители силовых структур будут осуществлять мониторинг в жестком режиме, сообщает украинское информагентство УНН.

В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы, в их состав входят представители силовых структур. Они будут жестко контролировать выполнение правил режима строгой экономии электроэнергии, — заявил Вилкул.

Он подчеркнул, что в городе также патрулируют сводные мобильные бригады при участии сотрудников полиции. Вилкул отметил, что нарушители введенных правил будут полностью отключены от энергетического снабжения. По словам городского главы, на текущий момент в Кривом Роге от подачи электричества уже отключили 17 объектов бизнеса.

Подчеркиваю: исключений не будет ни для кого. Сейчас эти рабочие группы работают и могу сказать — отключено уже 17 объектов бизнеса. От себя могу добавить, что отношение к владельцам этих объектов и их руководителям будет соответствующим, — добавил Вилкул.

Накануне на всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога. Тогда же стало известно, что из-за разрушения генерирующих объектов электроэнергии в центральных областях Украины ввели временное ограничение на потребление электричества. Жителей Киева, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей призвали срочно сократить потребление энергии.