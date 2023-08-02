На Украине школьников обучат управлению дронами Глава Минобрнауки Украины Лисовой: школьников будут обучать управлению БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В украинских школах с сентября запустят обновленную дисциплину «защита Украины», сообщил в официальном Telegram-канале министерства образования Украины глава министерства Оксен Лисовой. Он добавил, что в ее рамках будут обучать управлению дронами, оказанию домедицинской помощи, ориентированию на местности.

Начали работу над обновлением дисциплины «защита Украины»... Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — то, на что сегодня есть запрос. Поэтому с сентября планируем запустить пилот проекта обновленной дисциплины — будем реализовывать в школах из разных областей, — написал Лисовой.

На выставочной площадке Петербургского международного экономического форума производители компании «Геоскан» представили беспилотники «Пионер», которые будут использоваться в обучении школьников и студентов, планирующих освоить направление строительства БПЛА. Представитель организации продемонстрировал мини-версию дрона, который может появиться на школьных занятиях.

Похожий проект на выставке представила башкирская компания «Национальная киберфизическая платформа». Образовательные наборы с открытым кодом для обучения эксплуатации дронов предназначены для учеников старших классов и студентов.