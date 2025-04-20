На Украине сделали необычный анонс по переговорам в Лондоне В офисе Зеленского сообщили об участии делегации из Киева во встрече в Лондоне

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Сергей Лещенко

Переговоры западных стран по мирному урегулированию ситуации на Украине пройдут в Лондоне при участии делегации из Киева, сообщил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Сергей Лещенко. Тем не менее точный состав группы он анонсировать отказался, передает УНИАН.

Наша группа будет присутствовать. Состав я не буду анонсировать. Украина точно будет присутствовать на этих переговорах, — сказал Лещенко.

Ранее представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса. Она подчеркнула, что в Европе должны четко осознавать нежелание американского руководства участвовать во встречах ради обсуждения следующих встреч и прилагать усилия ради усилий. По словам дипломата, властям Соединенных Штатов необходимо прекращение огня на Украине, что и станет финалом кризиса.

Однако журналисты New York Post сообщили о возможном согласовании подобной инициативы представителями США и государств Евросоюза уже на следующей неделе в ходе переговоров в Лондоне. Также авторы материала предположили, что Вашингтон может привлечь к диалогу Москву, пообещав ослабление некоторых антироссийских санкций.